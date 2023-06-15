Электрокары Toyota с механикой- названа дата производства

Пока европейские автопроизводители, все как один, отказываются от механических трансмиссий в силу тотальной электрификации модельного ряда, японские компании, наоборот, планируют установить данный агрегат даже на "зеленые" машины.

В частности компания Toyota заявила, что первые электрокары с механикой встанут на конвейер уже через три года. Электромобили с псевдомеханической коробкой должны будут имитировать её работу с высокой степенью достоверности.

У таких электрокаров помимо рычага будет три педали, а двигатели смогут варьировать количество оборотов, ориентируясь на моменты «переключений». Не исключено, Toyota даже научит электрокары выключаться при некорректном броске педали сцепления. Предполагается также, что звучание двигателя можно будет выбирать из библиотеки мелодий.