Электрокары в России станут доступнее

«Росатом» выступил с предложением субсидировать российским автозаводам часть расходов на покупку российских же аккумуляторов для электромобилей

Субсидии на покупку аккумуляторов необходимо направлять вплоть до 2028 года. Этот срок выбран неслучайно - к этому моменту, согласно государственной стратегии, российские компании должны организовать полное импортозамещение компонентов, необходимых для создания батарей. На текущий момент доля иностранных деталей в российской продукции по-прежнему велика.

В то же время сам аккумулятор считается наиболее дорогостоящим компонентом электрокара: на батареи может приходиться до 40 процентов цены машины. Поэтому для снижения стоимости электрокара необходимо не только создать свой полноценный аккумулятор, но и наладить его массовое производство.