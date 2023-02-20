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20 фев 2023

Электрокары в России станут доступнее

Электрокары в России станут доступнее

«Росатом» выступил с предложением субсидировать российским автозаводам часть расходов на покупку российских же аккумуляторов для электромобилей

Субсидии на покупку аккумуляторов необходимо направлять вплоть до 2028 года. Этот срок выбран неслучайно -  к этому моменту, согласно государственной стратегии, российские компании должны организовать полное импортозамещение  компонентов, необходимых для создания батарей. На текущий момент доля иностранных деталей в российской продукции по-прежнему велика.

В то же время  сам аккумулятор считается наиболее дорогостоящим компонентом электрокара: на батареи может приходиться до 40 процентов цены машины. Поэтому для снижения стоимости электрокара необходимо не только создать свой полноценный аккумулятор, но и наладить его массовое производство.

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