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12 ноя 2021

Электромобиль Apple наконец представлен!

Электромобиль Apple наконец представлен!

К сожалению, это не официальная презентация – у машины даже нет физического прототипа, то есть весь проект существует, фактически, только на бумаге. Впрочем, европейская команда независимых дизайнеров подняла все патентные изображения, и на их основе составила виртуальную модель автомобиля.

Надо отметить, что данный продукт несколько отличается от концептов, которые ранее «всплывали» в сети. Похоже что в Apple стали вдохновляться компанией Tesla и ее пикапом Сybertruck -  машина Apple получила угловатый силуэт.

Любопытно, но по мнению дизайнеров у автомобиля будет много отсылок к иным продуктам Apple. К примеру, выдвижные дверные ручки должны напоминать о боковых кнопках iPhone, сетка на «решётке радиатора» — о вентиляционных отверстиях Mac Pro. Что касается интерьера, то он выполнен в концепции минимализма. Отдельные фишки – поворотные кресла.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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