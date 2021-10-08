Электромобиль стало возможным полностью зарядить за четыре минуты

Это можно было бы назвать революцией, если бы не два важных условия. Первое - это может произойти только в Китае. Второе – за четыре минуты можно зарядить лишь одну уникальную модель

Помните мы недавно писали про электрический спорткар, который создал сын главй Volkswagen – Фердинанда Пиеха. Piech GT являет собой двухместное спортивное купе, которое по своим размерам сопоставимо с Porsche 911. Силовая установка состоит из трех электромоторов общей мощностью в 600 лошадиных сил, что позволит автомобилю разогнаться до первой сотни за три секунды. Есть у него еще одна интересная черта – аккумуляторы, которые разрабатывались гонконгской компании Densen.

Их особенность заключается в двух пунктах. Пункт первый – из-за особенного химического состава, аккумуляторы обходятся без дополнительного охлаждения, что делает их легкими и компактными. Вторая особенность заключается в скорости заряжания - отметка в 80 % ёмкости аккумулятора достигается всего за 8 минут при подключении к стандартной зарядной станции.

А буквально на днях Densen сообщила, что разработала специальную зарядную станцию, которая снизит время заряжания вдвое - до четырех минут! К сожалению, все подробности о китайском супер-чарджере держатся в строжайшем секрете.