Электромобили, холод - это ваш враг!

Прежде чем перейти к этой теме, давайте вспомним обычные айфоны. Их владельцы жалуются, что аккумуляторы не выдерживают холодов, и телефоны быстро разряжаются. Суть в том, что с электромобилями происходит то же самое

Аналитики Американской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что низкие температуры существенно снижают расстояние, которое может проехать электромобиль на одном заряде. Из опубликованного недавно исследования можно узнать, что когда температура опускается ниже минус шести градусов, пробег на одном заряде при работающей системе отопления автомобиля снижается в среднем на 41%. Причем отключение системы отопления не сильно скажется на улучшении показателей, так как морозы снижают емкость литий-ионных аккумуляторов.

Интересно, что владельцы электромобилей уже давно начали жаловаться на то, что батареи их автомобилей быстрее разряжаются на морозе, однако, исследование автомобильной ассоциации стало первым экспертным мнением в данном вопросе. Кстати высокие температуры также негативно сказываются на дальности пробега: при температуре выше 35 градусов и включенном кондиционере она падает на 17 процентов.