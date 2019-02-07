Автомобильный портал Motorpage
7 фев 2019

Электромобили, холод - это ваш враг!

Электромобили, холод - это ваш враг!

Прежде чем перейти к этой теме, давайте вспомним обычные айфоны. Их владельцы жалуются, что аккумуляторы не выдерживают холодов, и телефоны быстро  разряжаются. Суть в том, что с электромобилями происходит то же самое

Аналитики Американской автомобильной ассоциации пришли к выводу, что низкие температуры существенно снижают расстояние, которое может проехать электромобиль на одном заряде.  Из опубликованного недавно исследования можно узнать, что когда температура опускается ниже минус шести градусов, пробег на одном заряде при работающей системе отопления автомобиля снижается в среднем на 41%. Причем отключение системы отопления не сильно скажется на улучшении показателей, так как морозы снижают емкость литий-ионных аккумуляторов.

Интересно, что владельцы электромобилей уже давно начали жаловаться на то, что батареи их автомобилей быстрее разряжаются на морозе, однако, исследование автомобильной ассоциации стало первым экспертным мнением в данном вопросе.  Кстати высокие температуры также негативно сказываются на дальности пробега: при температуре выше 35 градусов и включенном кондиционере она падает на 17 процентов.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Спутник

Комментарии к новости

Последние новости

...

Правильные инвестиции

07 февраля 2019

Прячьте бензин, облава идет!

07 февраля 2019
Pininfarina Battista

Самый мощный итальянский автомобиль

07 февраля 2019
UAZ Hunter

УАЗ Хантер станет грузовиком

07 февраля 2019

В Continental изобрели антенну

07 февраля 2019

Движение желтых жилетов

07 февраля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба? Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mercedes-Benz GLE
Тест драйв
04 февраля 2019

Mercedes-Benz GLE
"Mercedes-Benz GLE демонстрирует прорывные решения в конструкции подвески"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"
Audi Q3 - приятное с полезным: что можно погрузить в новый audi q3 2019
Тест драйв
01 февраля 2019

Audi Q3
"Приятное с полезным: что можно погрузить в новый AUDI Q3?"

Написано новостей:

2 2 7 3 3