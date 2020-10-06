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6 окт 2020

Электромобили и гибриды в ремонте оказались в два раза выгоднее обычных машин

Электромобили и гибриды в ремонте оказались в два раза выгоднее обычных машин

Принято считать, что на содержание электромобилей уходит меньше денег, чем на машины с ДВС: сказывается экономия на топливе и обслуживании

Хотя в теории это действительно так, американский потребительский журнал Consumer Reports решил выяснить, сколько электромобили экономят на практике. Авторы исследования собрали данные о пробеге и тратах владельцев самых разных легковушек и сравнили их. Из расчетов исключены машины, которые за год проходят менее 2 тысяч миль (3,2 тысячи км) и более 60 тысяч миль (100 тысяч км): сведения о них нерепрезентативны. Также не учитывались авто с общим пробегом свыше 200 000 миль (320 000 км).

После этого аналитики вычислили средние затраты на содержание и ремонт транспортных средств в расчете на одну пройденную милю (1,6 км). Оказалось, что электромобили и подключаемые гибриды требуют в среднем в два раза меньше, правда  средние затраты на все виды автомобилей постепенно растут по мере увеличения пробега. При этом электромобили обходятся дешевле гибридов до пробега в 100 тысяч миль (160 тысяч км), но затем уступают им. Возможно, сказывается необходимость в замене батареи.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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