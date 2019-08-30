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30 авг 2019

Электромобили можно зарядить за шесть минут

Электромобили можно зарядить за шесть минут

Стартап из Кембриджского университета заявляет, что разработанная им революционная технология позволит заряжать электрокары всего за 6 минут.

Жан де ла Верпильер, основатель стартапа Echion Technologies, заявил, что его команде удалось разработать химический порошок с нераскрываемым составом, который сможет заменить графит внутри литий-ионных аккумуляторных элементов. Новый элемент позволит существенно повысить скорость зарядки.

По данным изобретателя, с помощью инновационного порошка удастся сократить время заряда электромобиля с 45 до 6 минут. В итоге эта процедура будет занимать примерно столько же времени, сколько длится заправка топливного бака на обычной машине. Кроме инновационности самой технологии изобретатели заявляют, что порошок можно легко интегрировать в существующие линии по производству тяговых аккумуляторов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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