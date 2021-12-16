Электромобили перестают быть выгодными

Продажи электромобилей в нашей стране нельзя назвать выдающимися – они скромны, не в последнюю очередь из-за того в нашей стране представлено не так много электрических моделей

Но продажи идут, и одним из определяющих факторов здесь являются различные льготы, вроде бесплатной парковки и зарядки. С последним пунктом могут возникнуть проблемы, так как все больше и больше зарядных станций становятся платными. Да, зарядки городской инфраструктуры еще не требуют денег, но, например, «заправка» на Shell уже имеет тарификацию – девять рублей за киловатт энергии. Зимой наши коллеги проводили тестовый пробег на Jaguar I-pace, когда заряд упал наполовину, было принято решение машину подзарядить. Этот процесс, на уже упомянутом, Shell обошелся в 320 рублей за 35 с небольшим киловатт энергии.

Недорого? Да, но никак не бесплатно. Кроме того, никто не говорил о том, что тарифы не будут повышаться. Так, например, в нашем распоряжении оказалось сообщение от оператора Sitronics Electro, где сообщалось, что процесс зарядки становится платным – 17 рублей за киловатт. То есть если бы наши коллеги заряжали бы свой I-Pace здесь, то из кармана им пришлось бы выложить 595 рублей. Отметим, что в Европе процесс зарядки тоже является платным. Действуют две схемы – сеансы по 8-10 евро и тарифы в среднем по тридцать центов за киловатт.