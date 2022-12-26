Электромобили продолжают завоевывать российский рынок

«Зеленые» машины займут четверть российского авторынка к 2035 году – это цели стратегии развития отечественного автопрома.

В рамках технологического суверенитета страны Россия планирует развивать гибридный транспорт, а также автомобили на водороде и природном газе. Стратегия подразумевает и активную эксплуатацию беспилотников, правда, здесь еще необходимо создать все необходимые условия, в частности, законодательные.

К слову, касательно электромобилей, не так давно АвтоВАЗ запустил тесты электрического универсала Lada Largus, товарные экземпляры которого должны выйти на рынок уже в 2023 году.