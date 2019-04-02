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2 апр 2019

Электромобили скоро подешевеют

Электромобили скоро подешевеют

Американское исследовательское агентство Boston Consulting Group (BCG) пришло к выводу, что эксплуатация электромобилей  к 2022 году будет не дороже обычных машин

Стоимость владения электромобилем и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания в европейских странах в сегменте C («гольф-класс») сравняется уже в 2022 году (при 10-летнем сроке владения), подсчитали в BCG, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году. По России агентство не дало никаких комментариев, но было указано, что достижению паритета по стоимости владения электромобиля и машины с двигателем внутреннего сгорания в РФ в сопоставимые сроки мешает плохо развитая инфраструктура.

Всего в мире насчитывается более 320 тыс. стандартных зарядных станций и 120 тыс. станций быстрой зарядки, сообщается в отчете компании. По уровню обеспеченности зарядными станциями лидируют Нидерланды с 0,27 станции на один электромобиль, далее следуют Германия — 0,22, Китай — 0,17 и Япония — 0,14 (при среднем значении по миру — 0,14). К сожалению, в России, по данным BCG, на 2,5 тыс. электромобилей (парк на 1 июля 2018 года) приходится около 170 зарядных станций, то есть на один электромобиль приходится около 0,068 станции. При этом срок окупаемости каждой станции, по оценкам BCG, до 7,5 лет. 

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Лента.ру

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