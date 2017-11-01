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1 ноя 2017

Электромобилизация России получит господдержку

Электромобилизация России получит господдержку
Автор фото: Nissan

Логику действий российского правительства в отношении автомобильного рынка становится понять все сложнее. Следом за заявлением о том, что в следующем году программ льготного автокредитования станет меньше, последовало громкое о развитии электротранспорта в России.

Из правительства России в министерства, ведомства, институты МАДИ, НАМИ, компании Ростех и Россети ушло письмо за подписью первого вице-премьера России Аркадия Дворковича. В нем всем заинтересованным сторонам предлагается подготовить предложения по развитию электротранспорта в России.

В правительстве, пишут «Известия», будет создана рабочая группа, которая займется выработкой мер по господдержке. Методы предлагаются самые разные: льготные программы кредитования и налогообложения, преференции для производителей и даже введение минимальных квот по закупке электротранспорта для бюджетных организаций.

Тут не лишним будет вспомнить то, что 31 августа закончилось действие решения комиссии ЕАЭК об обнулении пошлин на электромобили, а на официальном рынке у нас сейчас представлены лишь Renault Kangoo ZE и Renault Twizy: все остальные электромобили ввозятся «серыми» дилерами и частными лицами.

К тому же, по состоянию на 1 июля этого года парк легковых электромобилей в России едва перевалили 1000 экземпляров. Более половины — Nissan Leaf различных поколение, затем следует Mitsuibshi i-MiEV, который у нас продавали официально, и Tesla Model S.
 

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При написании новости использовалась информация:
"Известия"

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