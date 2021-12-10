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10 дек 2021

Электронные СТС- еще на один шаг ближе к реализации

Электронные СТС- еще на один шаг ближе к реализации
Автор фото: фирма-производитель

Минцифры РФ продлило эксперимент по внедрению электронных свидетельств регистрации транспортных средств.

Как сообщают наши коллеги из портала Drom, в данный момент на электрифицированные автомобильные документы постоянно приходят жалобы, как от водителей, так и от сотрудников ГИБДД. Первые, в основном, жалуются на то, что мобильное приложение часто работает со сбоями. Правоохранительные же органы тоже жалуются на сбои, из-за которых порой невозможно проверить подлинность документа. Хорошо, что на данный момент водителям необходимо возить с собой бумажный оригинал.

Впрочем, уже официально объявлено, что данное ограничение вскоре будет отменено.  То есть достаточно будет иметь приложение и QR-код на нем.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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