Электронные СТС- еще на один шаг ближе к реализации

Минцифры РФ продлило эксперимент по внедрению электронных свидетельств регистрации транспортных средств.

Как сообщают наши коллеги из портала Drom, в данный момент на электрифицированные автомобильные документы постоянно приходят жалобы, как от водителей, так и от сотрудников ГИБДД. Первые, в основном, жалуются на то, что мобильное приложение часто работает со сбоями. Правоохранительные же органы тоже жалуются на сбои, из-за которых порой невозможно проверить подлинность документа. Хорошо, что на данный момент водителям необходимо возить с собой бумажный оригинал.

Впрочем, уже официально объявлено, что данное ограничение вскоре будет отменено. То есть достаточно будет иметь приложение и QR-код на нем.