С 1 июля 2018 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств, на их место придут электронные (ЭПТС). Страховщики недавно заявили, что с таким ЭПТС купить полис ОСАГО, а значит поставить машину на учет в ГИБДД будет невозможно.

Дело в том, что администратором ЭПТС, компанией АО «Электронный паспорт» и Российским союзом автостраховщиков (РСА) не было налажено электронное взаимодействие между базами данных. В качестве временной меры, в Центробанке предложили делать распечатку ЭПТС, но в РСА заявили, что такая бумага юридической силы не имеет.



Но, кажется, двум организациям удалось договориться, по крайней в «Электронном паспорте» сообщили, что взаимодействие налажено.



«Также на днях достигнута принципиальная договоренность о механизме обмена информацией между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт», что позволит страховым организациям получать информацию для оформления полисов ОСАГО на автомобили с ЭПТС», – говорится в сообщении АО «Электронный паспорт».



Впрочем, ранее глава РСА Игорь Юргенс заявлял, что все равно система будет давать сбои, так как страховщикам понадобится несколько месяцев на отладку своих IT-систем.



Также до сих пор не подписан приказ МВД, изменяющий правила регистрации транспортных средств. Но в ведомстве пообещали решить проблему до конца июня.