Автомобильный портал Motorpage
7 июн 2018

Электронный ПТС и ОСАГО: проблема решена

Электронный ПТС и ОСАГО: проблема решена

С 1 июля 2018 года в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств, на их место придут электронные (ЭПТС). Страховщики недавно заявили, что с таким ЭПТС купить полис ОСАГО, а значит поставить машину на учет в ГИБДД будет невозможно.

Дело в том, что администратором ЭПТС, компанией АО «Электронный паспорт» и Российским союзом автостраховщиков (РСА) не было налажено электронное взаимодействие между базами данных. В качестве временной меры, в Центробанке предложили делать распечатку ЭПТС, но в РСА заявили, что такая бумага юридической силы не имеет.

Но, кажется, двум организациям удалось договориться, по крайней в «Электронном паспорте» сообщили, что взаимодействие налажено.

«Также на днях достигнута принципиальная договоренность о механизме обмена информацией между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт», что позволит страховым организациям получать информацию для оформления полисов ОСАГО на автомобили с ЭПТС», – говорится в сообщении АО «Электронный паспорт».

Впрочем, ранее глава РСА Игорь Юргенс заявлял, что все равно система будет давать сбои, так как страховщикам понадобится несколько месяцев на отладку своих IT-систем.

Также до сих пор не подписан приказ МВД, изменяющий правила регистрации транспортных средств. Но в ведомстве пообещали решить проблему до конца июня.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
BMW X5

Все о новом BMW X5

07 июня 2018
Hyundai Santa Fe Inspiration

Hyundai представил роскошную версию Santa Fe

06 июня 2018

Nissan полностью отказывается от дизелей

06 июня 2018

Самый маленький Jeep сделают на базе самого самого Fiat

06 июня 2018

Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей

06 июня 2018

Ford придумал, как спасти мотоциклистов

06 июня 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

- harley-davidson fat bob. возьми быка за рога! Мотоциклы
07 июня 2018


"Возьми быка за рога!"
KIA Sorento, Renault Koleos - сравнительный тест. kia sorento prime и renault koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?
Сравнительный тест
05 июня 2018

KIA Sorento, Renault Koleos
"KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 чем она лучше простого седана?
Тест драйв
01 июня 2018

Lada Vesta Cross
"Lada Vesta Cross: чем она лучше простого седана?"
Volkswagen Touareg - volkswagen touareg 2019 первые впечатления о долгожданной новинке
Тест драйв
28 мая 2018

Volkswagen Touareg
"Volkswagen Touareg: первые впечатления о долгожданной новинке"

Написано новостей:

2 1 3 3 1