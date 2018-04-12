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12 апр 2018

Электроседан Pininfarina будет иметь рекордный запас хода

Электроседан Pininfarina будет иметь рекордный запас хода
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Pininfarina обычно разрабатывает собственные очень мелкосерийные суперкары (порой, выпущенные в единственном экземпляре) или разрабатывает серийные модели для других производителей. Но сотрудничество с гонконгской Hybrid Kinetic Group у ателье только расширяется.

На автосалон в Пекин Pininfarina привезет два новых концепта, один из которых — большой представительский седан с электрической силовой установкой разработки Hybrid Kinetic Group.

Судя по первым тизерам седан будет иметь классические пропорции: вытянутый капот, практически ровную линии крыши и небольшой «хвостик» багажника сзади. В салоне в глаза бросается виртуальная приборная панель, широкоформатный экран на передней панели, развернутый к водителю и размещенный внизу центральной консоли тачскрин для управления основными функциями автомобиля.

Технические подробности пока не раскрываются, но, по всей вероятности, концепт, который получит индекс H600, будет иметь такую же силовую установку, что и концептуальное купе HK GT. Благодаря наличию «экстендера» в виде микротурбогенератора запас хода купе составляет 1000 километров. Такой же, очевидно, будет и у седана.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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