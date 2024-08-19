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19 авг 2024

Электросуперкар Rimac Nevera получил еще более быструю версию

Электросуперкар Rimac Nevera получил еще более быструю версию
Автор фото: фирма-производитель

Хорватская марка Rimac представила трековую версию электрического суперкара Nevera под названием R. Благодаря ней самый быстрый автомобиль стал еще быстрее и мощнее. Всего планирую сделать 40 экземпляров Nevera R

Суммарная мощность четырех электромоторов была повышена с 1914 л.с. до 2107 л.с. Несмотря на то, что разгон до 100 км/ч остался прежним (1,81 с.), теперь автомобиль может набрать 300 км/ч за 8,66 с (обычная версия - 9,22 с). Также Nevera R смог побить свой рекорд прохождения тестового круга Нардо на 3,8 с. Максимальная скорость, как и прежде, ограничена на отметке в 412 км/ч.

Помимо этого, автомобилю доработали систему стабилизации All-Wheel Torque Vectoring (R-AWTV) и улучшили управляемость, заточив ее под прохождение гоночных трасс. Получил автомобиль и более развитый аэродинамический обвес с крупным задним антикрылом, что позволило увеличить прижимную силу на 15%. Обули Nevera R в гоночную резину Michelin Cup 2 и оснастили мощными тормозами EVO2.

При написании новости использовалась информация:
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