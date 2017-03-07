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7 мар 2017

Эмерсон Фиттипальди представляет

Эмерсон Фиттипальди представляет
Автор фото: Пинифарина

На выставке в Женеве состоялась премьера концептуального спорткара Fittipaldi EF7

Самое интересное в этом автомобиле то, что для его создания была создана так называемая «команда мечты» под руководством знаменитого гонщика «Формулы 1» Эмерсона Фиттипальди.

Помимо самого чемпиона, кстати, вошедшего в историю «Формылы», как самый молодой обладатель Гран-при, над автомобилем работали специалисты легендарного итальянского ателье Pininfarina, это именно они создали кузов столь аэродинамически выверенной и выразительной формы. За техническую часть проекта отвечает Ханс Вернер Ауфрехт – один из создателей спортивного подразделения Mercedes-Benz AMG. Результатом совместной работы Фиттипальди очень доволен. По его словам, ничего не может быть лучше сочетания итальянского дизайна с немецкой инженерией. На автомобиль установлен атмосферный двигатель V8 объемом 4,8 л. и мощностью около 600 л.с. Компоновка – среднемоторная. Заявленное время разгона до первой «сотни» - менее трех секунд! Более подробной информации о конструкции подвесок и трансмиссии пока нет.

Зато уже сейчас заявлено, что автомобиль без каких-либо доработок сможет принимать участие в соревнованиях профессионального уровня. Но это потом. А пока популяризацией проекта займется компания Polyphony Digital, являющаяся подразделением Sony Interactive, и прославившаяся созданием суперпопулярной компьютерной игры Gran Turismo. Это значит, что если вывести на гоночную трассу реальный Fittipaldi EF7 можно будет еще не скоро, то в очередной серии виртуальных гонок он появится уже в ближайшее время.

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При написании новости использовалась информация:
Pininfarina

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