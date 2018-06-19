Страховщики и АО «Электронный паспорт», назначенный оператором выдачи электронных ПТС (ЭПТС) разработали механизм продажи ОСАГО с ним.

В соответствии с достигнутым соглашением к 1 сентября 2018 года планируется наладить обмен сведениями через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). До этого времени информацию о транспортном средстве, необходимую для оформления полисов ОСАГО, страховые организации смогут получать из выписки из ЭПТС.

Одним из вариантов предоставления страховщикам информации из ЭПТС станет получение выписки непосредственно от автовладельцев. Регламентом системы электронных паспортов предусмотрено, что после завершения оформления ЭПТС собственнику транспортного средства сведения направляются в виде соответствующей выписки с возможностью ее последующей распечатки. По договоренности АО «Электронный паспорт» с автопроизводителями выписка из ЭПТС будет предоставляться дилером при продаже автомобиля вместе с договором купли-продажи.

Также в перспективе автовладельцы смогут получать выписку из ЭПТС в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующий сервис в настоящее время разрабатывается АО «Электронный паспорт».