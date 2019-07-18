Систему ЭРА-ГЛОНАСС научат понимать голосовые команды. За такой проект взялись сотрудники Дальневосточного федерального университета. Сейчас они занимаются сборов образцов голосов. Принять участие в проекте может любой желающий.

Ожидается, что систему настроят таким образом, что она будет активироваться по трем кодовым фразам: «Глонасс», «Привет, Глонасс», «Окей, Глонасс». Авторы разработки отмечают, что чем больше людей примут участие в проекте, тем быстрее машина научится распознавать типовые фразы. Машинный интеллект обработает максимальное количество вариантов произношения одних и тех же фраз — тембр, интонацию, громкость — и научится понимать, чего от нее хочет человек.

Напомним, что на данный момент ЭРА-ГЛОНАСС срабатывает только в двух случаях: автоматически при столкновении либо вручную с помощью нажатия кнопки, которая обычно установлена в районе потолочного светильника.