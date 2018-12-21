Эстонцы будут бороться с пробками с помощью налогов

Мэр города Таллинн, Таави Аас, заявил в интервью газете Eesti Päevaleht о том, что городские власти готовят специальный налог на автомобильные пробки, который на деле оказался обычным платным въездом в город

Предполагается, что с водителей будет взиматься плата за въезд на территорию столицы в час пик, а также дополнительный сбор за въезд в центр мегаполиса. По мнению главы города если облагать въезжающих в Таллинн определенной платой, то люди будут приезжать действительно лишь в случае необходимости, а не просто транзитом. Правда, г-н Аас отметил, что вопрос нуждается в серьезной проработке, так как людям необходимо предложить иные удобные пути проезда, прежде чем вводить серьезные поборы.

Кстати, подобную практику уже долгое время пытаются ввести и в Москве, однако дальше разработок дело не заходит. В своем недавнем заявлении, заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что власти Москвы не собираются вводить платный въезд автомобилей в город, несмотря на то, что в мегаполисе выросло число личных машин, для которых невозможно построить необходимое количество дорог.