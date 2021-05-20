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20 май 2021

Эстонцы изобрели альтернативу штрафу за превышение скорости

Эстонцы изобрели альтернативу штрафу за превышение скорости

Если вас остановит инспектор, заметив превышение скорости, то он не кинется выписывать штраф в пару сотен евро. Нет, он просто предложит вам… постоять!

Именно так, вы не ослышались. Парламент Эстонии принял законопроект, который дозволяет инспекторам полиции выписывать штрафную санкцию в виде 45-минутной остановки. Напомним, что в данный момент водитель, который нарушает скоростной лимит должен платить по три евро за каждый километр выше положенной скорости. То есть, если лимит 60, а вы едете 80, то штраф составит 60 евро.

«Успокоительная остановка — это возможность повлиять на поведение людей на дорогах и на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны для того, чтобы применять серьезные санкции, но тем не менее, достаточны для того, чтобы обращать на них внимание», — сообщила пресс-служба правительства.

При написании новости использовалась информация:
Mail.ru

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