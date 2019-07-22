Эстонцы создали автомобиль-паук

Эстонская компания Nobe анонсировала один из самых неординарных автомобилей современности — Nobe 100. Новинка разительно отличается от классических машин и интересна сразу по нескольким параметрам. Одна из главных её особенностей — возможность парковки прямо на стене.

У Nobe 100 всего три колеса: одно сзади и два спереди. Дизайн электрокара перекликается с эпохой середины прошлого века. Вес машины составляет лишь 600 килограммов.Максимальная скорость базовой модели Nobe 100 составляет 110 км/ч, а встроенной батареи на 21 кВт⋅ч достаточно для преодоления 210 километров от одного заряда. В более продвинутой версии Nobe 100 GT ёмкость аккумулятора уже 25 кВт⋅ч, что обеспечивает дальность хода в 260 километров. В этой комплектации увеличена и максимальная скорость до 130 км/ч за счёт наличия дополнительного мотора.

Самый большой «сюрприз» новинки — возможность парковки на стене. И специально для этого инженеры предусмотрели систему креплений, кронштейны и соответствующие направляющие для установки на стену. В планах Nebo — выпускать регулярное обновление не только программного, но и аппаратного обеспечения. Новые двигатели, более ёмкие аккумуляторы и прочая электроника — всё это владельцы Nobe 100 и 100 GT смогут дополнительно приобрести в дилерских центрах компании.