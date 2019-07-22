Автомобильный портал Motorpage
22 июл 2019

Эстонцы создали автомобиль-паук

Эстонцы создали автомобиль-паук
Автор фото: фирма-производитель

Эстонская компания Nobe анонсировала один из самых неординарных автомобилей современности — Nobe 100. Новинка  разительно отличается от классических машин и интересна сразу по нескольким параметрам. Одна из главных её особенностей — возможность парковки прямо на стене.

У Nobe 100 всего три колеса: одно сзади и два спереди. Дизайн электрокара перекликается с эпохой середины прошлого века. Вес машины составляет лишь 600 килограммов.Максимальная скорость базовой модели Nobe 100 составляет 110 км/ч, а встроенной батареи на 21 кВт⋅ч достаточно для преодоления 210 километров от одного заряда. В более продвинутой версии Nobe 100 GT ёмкость аккумулятора уже 25 кВт⋅ч, что обеспечивает дальность хода в 260 километров. В этой комплектации увеличена и максимальная скорость до 130 км/ч за счёт наличия дополнительного мотора.

Самый большой «сюрприз» новинки — возможность парковки на стене. И специально для этого инженеры предусмотрели систему креплений, кронштейны и соответствующие направляющие для установки на стену. В планах Nebo — выпускать регулярное обновление не только программного, но и аппаратного обеспечения. Новые двигатели, более ёмкие аккумуляторы и прочая электроника — всё это владельцы Nobe 100 и 100 GT смогут дополнительно приобрести в дилерских центрах компании.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
4PDA

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen 19_19 концепт

Большие колеса- хорошие колеса!

22 июля 2019

Chevrolet показал, как будет выглядеть родстер Corvette

22 июля 2019

Состоялись первые аварии беспилотных автомобилей

22 июля 2019

Америка на деньги от «дизельгейта» решила закупить еще дизельных машин

22 июля 2019

Volkswagen рубит щупальца семейству Golf

22 июля 2019

Audi рассекретила обновлённый SQ7 TDI

22 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Corolla - toyota corolla 2019 что выйдет, если взять и уменьшить флагман Тест драйв
22 июля 2019

Toyota Corolla
"Toyota Corolla: что выйдет, если взять и уменьшить флагман"
Haval F7 - haval f7 2019 заняться фитнесом
Тест драйв
19 июля 2019

Haval F7
"Заняться фитнесом"
KIA Sportage, Subaru Forester - сравнительный тест kia sportage 2.0 2019 и subaru forester 2.0 2019 кто более универсален?
Сравнительный тест
17 июля 2019

KIA Sportage, Subaru Forester
"KIA Sportage и Subaru Forester: кто более универсален?"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 вид спереди
Тест драйв
15 июля 2019

Lada Granta Cross
"Почему Lada Granta Cross может обеспечить дилерам горячие денечки"

Написано новостей:

2 3 8 2 1