JLR откладывает запуск электрического Range Rover

Jaguar Land Rover (JLR) перенес сроки запуска своих новых электромобилей, включая долгожданный Range Rover Electric и две электрические модели Jaguar

Изначально премьера электрического Range Rover была запланирована на конец 2025 года, однако теперь старт продаж отложен до 2026-го. Как отмечается, причиной стала необходимость дополнительного тестирования и адаптации моделей под рыночный спрос. Аналогичная судьба, по данным издания, может ожидать и два новых электромобиля Jaguar, разработка которых сопровождается масштабной маркетинговой кампанией после недавнего ребрендинга марки.

Источники сообщают, что производство первой модели Jaguar под рабочим названием Type 00 планируется на август 2026 года. Вторая модель, предположительно более крупная, выйдет не раньше конца 2027-го. Также на 2026 год намечен выпуск электрического Range Rover Velar, а запуск «зелёной» версии Defender ожидается в первом квартале 2027 года.