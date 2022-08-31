Автомобильный портал Motorpage
31 авг 2022

К 2030 году россияне перестанут владеть автомобилями

К 2030 году россияне перестанут владеть автомобилями

Чиновники считают, что к вышеуказанной дате наличие собственного автомобиля у граждан станет исключением из правил

Собственно, такое мнение в интервью ТАСС высказала эксперт Национальной технологической инициативы «Автонет» Виктория Синичкина.  Чиновница предполагает, что развитие арендных сервисов сейчас идет семимильными темпами. Причем речь идет не только о каршеринге, но и о кикшеринге (велосипеды, самокаты и т.д).

Все это приведет к тому, что потребность в личном транспорте уже сейчас снижается. Изменится и городская инфраструктура – в прошлое будут уходить большие парковочные пространства, так как тот же каршеринг способен заменить до двадцати обычных машин по степени эффективности  использования.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Сhery Tiggo 7 Pro Plus

Chery Tiggo 7 Pro стал близок к гонщикам

31 августа 2022

В Госдуме собираются отменить штрафы за тонировку

31 августа 2022
Changan Lantop

Changan представил свой новый рамный пикап

31 августа 2022

Обнаружено новое слабое место в конструкции электрокаров

31 августа 2022

Volkswagen готовится к дефициту стекол из-за ограничений поставок российского газа

31 августа 2022
Tesla Semi

Tesla наконец-то представила свой серийный тягач Semi

31 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 5 5