К 2030 году россияне перестанут владеть автомобилями

Чиновники считают, что к вышеуказанной дате наличие собственного автомобиля у граждан станет исключением из правил

Собственно, такое мнение в интервью ТАСС высказала эксперт Национальной технологической инициативы «Автонет» Виктория Синичкина. Чиновница предполагает, что развитие арендных сервисов сейчас идет семимильными темпами. Причем речь идет не только о каршеринге, но и о кикшеринге (велосипеды, самокаты и т.д).

Все это приведет к тому, что потребность в личном транспорте уже сейчас снижается. Изменится и городская инфраструктура – в прошлое будут уходить большие парковочные пространства, так как тот же каршеринг способен заменить до двадцати обычных машин по степени эффективности использования.