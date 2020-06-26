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26 июн 2020

Кабриолеты признали безопаснее авто с крышей

Кабриолеты признали безопаснее авто с крышей
Автор фото: фирма-производитель

Однако шанс получить травмы в результате аварии в них выше

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел исследование и выяснил, что автомобили с открытым верхом не опаснее, чем те же самые автомобили с фиксированной крышей. Более того, статистически говоря, они даже безопаснее. Автор исследования Эрик Тео утверждает, что кабриолеты могут быть безопаснее на бумаге, несмотря на то, что в реальном мире шанс получить травмы в случае аварии выше.

Исследователи изучили данные Национального управления безопасностью движения на трассах США за период с 2014 по 2018 годы с авариями кабриолетов и аналогичных купе не старше 4 лет. Выяснилось, что кабриолеты на 6% реже попадали в аварии в расчете на каждую преодоленную милю, чем авто с жесткой крышей. А показатель смертности был ниже на 11%. Более того, пассажиры кабриолетов с жесткой крышей на 10% реже получали травмы, чем пассажиры авто с жесткой крышей. У кабриолетов с мягким верхом уровень травматизма ниже на 3%, чем у машин с фиксированной крышей.

При написании новости использовалась информация:
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