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29 апр 2021

Как будут работать парковки в майские праздники?

Как будут работать парковки в майские праздники?

Департамент транспорта раскрыл график работы парковки в майских праздниках. Из-за накладок с выходными  он получился слегка необычным

Итак,  все городские парковки будут бесплатными лишь 1, 3, 9 и 10 мая. Стоянок с тарифом в 380 рублей  это также касается.  Второго мая, в воскресенье,  они вернутся в обычный режим – то есть придется платить. Теперь самое интересное – дни (с четвертого по восьмое мая), которые были объявлены выходными,  в плане парковочного пространства не будут являться таковыми – все парковки работают в обычном режиме, то есть как в будние дни.

Важно помнить, что городские плоскостные парковки с шлагбаумами являются платными постоянно – вне зависимости от выходных или праздничных дней. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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