Как будут работать парковки в майские праздники?

Департамент транспорта раскрыл график работы парковки в майских праздниках. Из-за накладок с выходными он получился слегка необычным

Итак, все городские парковки будут бесплатными лишь 1, 3, 9 и 10 мая. Стоянок с тарифом в 380 рублей это также касается. Второго мая, в воскресенье, они вернутся в обычный режим – то есть придется платить. Теперь самое интересное – дни (с четвертого по восьмое мая), которые были объявлены выходными, в плане парковочного пространства не будут являться таковыми – все парковки работают в обычном режиме, то есть как в будние дни.

Важно помнить, что городские плоскостные парковки с шлагбаумами являются платными постоянно – вне зависимости от выходных или праздничных дней.