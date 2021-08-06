Автомобильный портал Motorpage
6 авг 2021

Как чувствует себя автомобильный рынок?

Как чувствует себя автомобильный рынок?

Все плохо – стадия падения, но этого мы и ожидали! 

По итогам июля 2021 года в России было продано сто тридцать шесть тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Что касается динамики по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то она отрицательная – минус четыре процента.

«Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021-го было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в июле 2020-го после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе — июле 2021-го было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов» - цитирует портал Autonews, слова главы Комитета автопроизводителей АЕБ, Томаса Штэрцеля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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