Как чувствует себя автомобильный рынок?

Все плохо – стадия падения, но этого мы и ожидали!

По итогам июля 2021 года в России было продано сто тридцать шесть тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Что касается динамики по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то она отрицательная – минус четыре процента.

«Как мы указали в июньском пресс-релизе, в этом месяце рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В июле 2021-го было продано 136 040 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в июле 2020-го после снятия ограничений, связанных с пандемией. В январе — июле 2021-го было продано 957 160 автомобилей, что все же на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов» - цитирует портал Autonews, слова главы Комитета автопроизводителей АЕБ, Томаса Штэрцеля.