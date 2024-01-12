Как может выглядеть автодом будущего?

На выставке CES 2024 американский стартап AC Future и итальянское ателье Pininfarina показали собственное видение дома на колесах. Так называемый AC Future eTH позиционируется как автодом премиум-класса, который способен трансформироваться в настоящие апартаменты

По сути - это электромобиль, но технические характеристики силовой установки пока не раскрываются. Отмечается, что eTH оборудован крупными солнечными панелями для подзарядки аккумуляторов. Они также используются для подпитки всей электроники внутри, а ее там много.

eTH выглядит как коробка на колесах с панорамным остеклением по всему периметру. Габариты для автодома достаточно консервативные: длина - 6,1 м., а ширина - 2,4 м. Но в этом и заключается его главная фишка. Каждая из боковых частей способна выдвигаться, превращая автомобиль в жилое пространство площадью 37 квадратных метров. Внутри хватает места для полноценной двуспальной кровати, дивана, двух кресел, достаточно просторной кухни и душевой комнаты с санузлом. Водительская кабина, в свою очередь, превращается в рабочее место со столом, автоматически убирая под переднюю панель рулевое колесо.