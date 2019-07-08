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8 июл 2019

Как правильно пользоваться каршерингом

Как правильно пользоваться каршерингом

Японские каршеринговые компании выяснили, что существенное количество клиентов арендуют автомобили, но никуда не едут

Вы спросите, что же тогда делают люди с этими автомобилями. Ответ прост- они в них спят, едят, общаются и работают.  К такому выводу пришли  крупнейшие в Японии операторы каршеринга Times24 и Orix. В результате рутинного исследования  было обнаружено, что у них растёт количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, но никуда не едут - даже не трогаются с места.

Менеджеры компаний решил провести опрос и узнать смысл таких действий.  Результаты опроса оказались довольно неожиданными. Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях. Чаще всего автомобили арендовали, чтобы поспать в них или просто отдохнуть. Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком и вели дела.

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