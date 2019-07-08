Как правильно пользоваться каршерингом

Японские каршеринговые компании выяснили, что существенное количество клиентов арендуют автомобили, но никуда не едут

Вы спросите, что же тогда делают люди с этими автомобилями. Ответ прост- они в них спят, едят, общаются и работают. К такому выводу пришли крупнейшие в Японии операторы каршеринга Times24 и Orix. В результате рутинного исследования было обнаружено, что у них растёт количество клиентов, которые регулярно арендуют автомобили, но никуда не едут - даже не трогаются с места.

Менеджеры компаний решил провести опрос и узнать смысл таких действий. Результаты опроса оказались довольно неожиданными. Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях. Чаще всего автомобили арендовали, чтобы поспать в них или просто отдохнуть. Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком и вели дела.