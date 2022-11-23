Как развивается инфраструктура для электромобилей в России?

Электромобили только-только начинают постепенно захватывать наш рынок, но для успешного существования таких машин необходимо создавать и инфраструктуру зарядных станций. Кстати, а как с ними обстоят дела?

Как сообщает «Автостат», на сегодняшний момент в России насчитывается 4367 зарядных станций. Больше всего зарядных станций переменного тока установлено в Московской области — 630 точек. В Москве таких насчитывается 360, в Краснодарском крае — 220 зарядных станций.

Сообщается также, что власти некоторых регионов субсидируют операторам установку зарядных станций. Правда, в объёме 60% стоимости терминала и 30% цены его монтажа.