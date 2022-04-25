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25 апр 2022

Как Renault и АвтоВАЗ будут разрывать отношения?

Как Renault и АвтоВАЗ будут разрывать отношения?

Уже на протяжении недели в сети ходят слухи о том, что Renault уходит из нашей страны и продает свою долю в АвтоВАЗе. Официально, обе компании не дают никаких комментариев на этот счет, однако с каждым днем вся эта история обрастает интересными подробностями

К примеру, на днях несколько Telegram-каналов, ссылаясь на некую инсайдерскую информацию, заявили, что Renault передаст свою долю акций российскому юрлицу, причем сделка будет оформлена именно как передача в управление -  сам факт продажи перенесут в неопределенное будущее. Также сообщается, что нынешний глава АвтоВАЗ, Николя Мор, уже покинул нашу страну и вскоре его официально освободят от занимаемой должности.

Среди новых претендентов на президентский пост называют Сергея Гайсина - нынешнего гендиректора ФГУП НАМИ. Интересно, что свои активы в РФ Renault оценивает в 2,2 млрд евро. Наша страна является вторым по величине рынком сбыта для Renault после родной для него Франции.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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