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20 июл 2021

Как ведут себя на дороге водители-новички?

Как ведут себя на дороге водители-новички?

В ГИБДД рассказали об основных нарушениях водителей-новичков. Они плохо ориентируются в пространстве и часто лезут на рожон.

Теперь попытаемся все это объяснить нормальным языком. Итак, Госавтоинспекция провела анализ аварийности среди водителей со стажем до 2 лет и определила главные причины ДТП с таким автомобилистами.  Как сообщает портал Autonews, главной причиной является несоблюдение правил проезда перекрестков.

Вторым по популярности нарушением является отказ предоставления преимущества другим автомобилям и пешеходам.  Что характерно, превышение скоростных лимитов находится где-то в конце списка!

При написании новости использовалась информация:
РБК

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