Как выглядит машина мечты?

Американские эксперты автострахования провели необычный опрос среди своих клиентов на тему машины мечты. Ответы оказались удивительными – красивые спорткары никому не нужны, так как все мечтают о кроссоверах

Прекрасная картинка об атлетичном кинематографичном красавце, рассекающем на красивом кабриолете теперь неактуальна. Мечты трансформировались в черный кроссовер марки BMW (этот бренд оказался и наиболее желанным в целом)– именно этот вариант оказался самым популярным среди тысячи опрошенных респондентов. На втором месте оказалось синее купе Audi, а на третьем – красный пикап Chevrolet.

Любопытный факт, те, кто голосовали за последний вариант, в основном живут в сельской местности, так что стиль жизни в формировании мечты оказался важным условием.

Если говорить о предпочтениях в целом, то среди наиболее важных характеристик при выборе машины были названы: управляемость, безопасность и комфорт. Внешний же вид машины, как и ее безопасность оказались вторичными факторами.

