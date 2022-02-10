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10 фев 2022

Как выглядит машина мечты?

Как выглядит машина мечты?
Автор фото: фирма-производитель

Американские эксперты автострахования провели необычный опрос среди своих клиентов на тему машины мечты. Ответы оказались удивительными – красивые спорткары никому не нужны, так как все мечтают о кроссоверах

Прекрасная картинка об атлетичном кинематографичном красавце, рассекающем на красивом кабриолете теперь неактуальна. Мечты трансформировались в черный кроссовер марки BMW (этот бренд оказался и наиболее желанным в целом)– именно этот  вариант оказался самым популярным среди тысячи опрошенных респондентов.  На втором месте оказалось синее купе Audi, а на третьем – красный пикап Chevrolet.

Любопытный факт, те, кто голосовали за последний вариант, в основном живут в сельской местности, так что стиль жизни в формировании мечты оказался важным условием.

Если говорить о предпочтениях в целом, то среди наиболее важных характеристик при выборе машины были названы: управляемость, безопасность и комфорт. Внешний же вид машины, как и ее безопасность  оказались вторичными факторами.
 

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