Очень многие избавляются от автомобиля через три года владения, то есть когда заканчивается гарантия. Аналитики одной из компаний, занимающейся продажей подержанных автомобилей с аукциона назвали модели, которые за этот период теряют в цене больше всего

Из-за того, что цены на новые автомобиля в конце 2014 – начале 2015 из-за резкого падения курса рубля изменялись еженедельно и, фактически, в течение двух месяцев выросли почти на 30%, в качестве начальной точки была взята не цена машины в автосалоне, а стоимость ее продажи в первый год эксплуатации, то есть на момент, когда рынок стабилизировался. В рейтинг были включены только массовые автомобили, что гарантирует достоверность всех статистических данных.

В категории до 500 тысяч рублей самую высокую остаточную стоимость показал Renault Logan, который за три года практически не подешевел. На втором месте, и это удивило аналитиков, Lada Vesta, которая теряет 6,3% от цены. Замыкает тройку шестое поколение Ford Fiesta с удешевлением автомобиля на 7,4%.

Больше всего в этой категории теряет в цене Lifan Solano (-44%), немногим дела лучше у Lada 4x4 (-38,1%), еще один «антирекордсмен» — хэтчбек Datsun mi-DO, который за три года теряет 32,4% от начальной цены.

В категории от 500 тысяч до миллиона рублей лидером стало второе поколение Suzuki Vitara — оно вообще не подешевело. Следом идут Nissan Qashqai (-5%) и хэтчбек MINI третьего поколения (-5%). «На дне» оказались второе поколение Kia cee’d (-26%), 11-е поколение Toyota Corolla (-25%) и третье поколение Ford Focus (-23%).

Среди автомобилей стоимостью от миллиона до полутора миллиона рублей лучшим стал кроссовер Mazda CX-5, который за три года подешевел всего на процент. У Kia Sorento второго поколения результат гораздо хуже (-7%), третий результат у Ford Kuga второго поколения (-11%). Сильнее всего в этой категории дешевеют «трешка» BMW (-23%), Kia Optima (-20%) и Kia Sportage (-19%).

Наконец среди автомобилей дороже 1,5 миллионов рублей лучшим стал Porsche Cayenne второго поколения. Через три года эксплуатации машина не только не подешевела, а подорожала на 11 процентов. На втором месте третье поколение Hyundai Santa Fe (-6%), на третьем — Lexus NX (-10%).

А вот четвертое поколение Land Rover Discovery (-40%), Mercedes-Benz CLS второго поколения (-39%) и BMW X3 второго поколения (-35%) выгодной инвестицией не кажутся.