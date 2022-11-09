Какие автомобили чаще всего берут в кредит россияне?

На сегодняшний день автомобильное кредитование продолжает свою стагнацию- в октябре число займов на новые легковые автомобили сократилось на 50 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Впрочем, россияне продолжают покупать автомобили в кредит. К примеру, как сообщают аналитики, около 60 процентов машин Lada были приобретены на заемные средства. В основном это связано с тем, что отечественные автомобили полностью попадают под программы льготного кредитования.

Программы действуют на автомобили отечественных Lada, УАЗ, ГАЗ, а с сентября в перечень включили иномарку — Haval Jolion.







