Какие автомобили Япония запретила экспортировать в Россию?

Появляются новые подробности о запрете экспорта японских автомобилей и мотоциклов, который начнет действовать с пятого апреля текущего года

Важно помнить, что официальных заявлений по данной ситуации никто не делал. Вся информация существует лишь в виде моря слухов, которые поддерживаются различными СМИ, включая японские. Впрочем, слухи интересные, и если они сбудутся, то нас ждут удивительные события. Фактически, мы можем потерять и «Крузаки», и «Финики», и новенький Nissan Pathfinder, который даже презентовать, толком, не успели. А все почему? Их стоимость превышает отметку в 50 тысяч долларов.

Да, как сообщает агентство Nikkei, именно эта цифра станет границей между машинами, которые можно завозить в Россию, и которые окажутся под запретом. Запрет будет распространяться также на мотоциклы — для них ценовым порогом определили 600 тысяч иен (около 5 тысяч долларов). Примечательно, что под санкции попадёт как новый транспорт, так и автомобили и мотоциклы с пробегом. Таким образом, ввозить японский премиум через конторы на Дальнем востоке тоже не выйдет.