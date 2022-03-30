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30 мар 2022

Какие автомобили Япония запретила экспортировать в Россию?

Какие автомобили Япония запретила экспортировать в Россию?
Автор фото: фирма-производитель

Появляются новые подробности о запрете экспорта японских автомобилей и мотоциклов, который начнет действовать с пятого апреля текущего года

Важно помнить, что официальных заявлений  по данной ситуации никто не делал. Вся информация существует лишь в виде моря слухов, которые поддерживаются различными СМИ, включая японские. Впрочем, слухи интересные, и если они сбудутся, то нас ждут удивительные события. Фактически, мы можем потерять и «Крузаки», и «Финики», и новенький Nissan Pathfinder, который даже презентовать, толком, не успели.  А все почему? Их стоимость превышает отметку в 50 тысяч долларов.

Да, как сообщает агентство Nikkei, именно эта цифра станет границей между машинами, которые можно завозить в Россию, и которые окажутся под запретом.  Запрет будет распространяться также на мотоциклы — для них ценовым порогом определили 600 тысяч иен (около 5 тысяч долларов). Примечательно, что под санкции попадёт как новый транспорт, так и автомобили и мотоциклы с пробегом. Таким образом, ввозить японский премиум через конторы на Дальнем востоке тоже не выйдет.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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