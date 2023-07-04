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4 июл 2023

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

Какие автомобили популярны среди угонщиков?

Страховые компании подготовили статистику по самым угоняемым транспортным средствам. Лидерство сейчас принадлежит продукции корейского автопрома.

Собственно, пальма первенства принадлежит двум моделям – кроссоверу Hyundai Creta и бизнес-седану Kia K5. Именно по этим автомобилям выявлено наибольшее количество страховых обращений, которые связаны с угоном. Далее следуют Hyundai Palisade и Solaris, за ними — Toyota Camry и RAV4.

Большинство угонов по-прежнему происходит в Москве, хотя еще год назад первое место среди городов занимал Санкт-Петербург.

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