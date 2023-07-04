Какие автомобили популярны среди угонщиков?

Страховые компании подготовили статистику по самым угоняемым транспортным средствам. Лидерство сейчас принадлежит продукции корейского автопрома.

Собственно, пальма первенства принадлежит двум моделям – кроссоверу Hyundai Creta и бизнес-седану Kia K5. Именно по этим автомобилям выявлено наибольшее количество страховых обращений, которые связаны с угоном. Далее следуют Hyundai Palisade и Solaris, за ними — Toyota Camry и RAV4.

Большинство угонов по-прежнему происходит в Москве, хотя еще год назад первое место среди городов занимал Санкт-Петербург.