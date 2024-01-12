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12 янв 2024

Какие автомобильные бренды были самыми популярными в Китае

Какие автомобильные бренды были самыми популярными в Китае
Автор фото: фирма-производитель

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2023 году на внутреннем рынке было продано 21,706 миллионов автомобилей. При этом, 2/3 доли рынка продолжают держать автомобили с ДВС (несмотря на сокращение продаж в 6,1%), а  оставшуюся часть - гибриды и электромобили

Больше всего автомобилей было продано под брендом BYD (2 571 109 штук). К примеру, самыми популярными стали BYD Qin Plus (434 213 экземпляров) и BYD Song Plus (390 213). Второе место по продажам занимает Volkswagen (2 228 635 автомобилей). Больше всего покупатели Поднебесной отдавали предпочтение Volkswagen Lavida (345 879) и Volkswagen Sagitar (285 054). Тройку лидеров замыкает Toyota (1 702 773 проданных автомобилей) с Toyota Camry (225 503) и Toyota RAV4 (182 059).

Еще одной компанией миллионником стала Honda (1 193 019 проданных автомобилей). Бестселлерами этого бренда стали Honda CR-V (194 376) и Honda Accord (174 447). В Топ-5 попала и хорошо известная в России китайская марка Changan (962 061) с Changan CS75 Plus (245 450), предыдущая версия которого официально представлена на нашем рынке. Дальше по списку идут Geely (914 752), Wuling (843 103), BMW (705 163), Nissan (687 110) и Audi (664 607).

Как ни странно, главный лидер по моделям так и не прозвучал. Им стал электрокроссовер Tesla Model Y с 456 394 проданными экземплярами. В общем объеме продаж только электромобилей в Китае Tesla заняла в 2023 году второе место (603 664), когда первое отдается BYD (1 318 835), а третье - марке Aion (477 545).
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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