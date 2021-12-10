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10 дек 2021

Какие новинки привезет в Россию концерн FAW?

Какие новинки привезет в Россию концерн FAW?
Автор фото: фирма-производитель

Китайская FAW во второй половине 2022 года представит в России две новинки: среднеразмерный лифтбек D-класса Bestune B70 третьего поколения и новый компактный кроссовер T55. 

Bestune B70 был представлен в Китае еще в сентябре прошлого года. Перед нами эдакий китайский ответ Toyota Camry, хотя наши коллеги из Drom говорят, что автомобиль выполнен в стилистике Cadillac XT6, хотя мы здесь видим скорее отсылки к Ford Mondeo пятого поколения. Длина кузова составляет 4810 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1455 мм.  Что касается моторной гаммы, то к нам привезут два двигателя, атмосферный 2.0 на 150 лошадиных сил, и 1.5Т на 170 лошадиных сил.

Модель Т55 – это компактный кроссовер, который станет конкурентом таким моделям как Hyundai Creta и Kia Seltos. Автомобиль приедет в Россию только с одним двигателем 1.5 турбо на 169 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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