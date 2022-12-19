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19 дек 2022

Какие штрафы внедрят в новом году?

Какие штрафы внедрят в новом году?

В 2023 году автомобилистам стоит приготовиться к повышению ряда действующих штрафов и появлению новых. Правительство рассмотрит несколько законопроектов, которые могут быть приняты в самое ближайшее время.

Первый штраф- 5000 тысяч рублей за шумную машину. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении данный законопроект.  Кроме того, важно понимать, что в документах прописана норма о возможности внедрения регионами повышающих коэффициентов, так что реальные суммы штрафов за излишний шум могут оказаться куда выше.

Еще один важный штраф – неоплаченная парковка. Правда, этот пункт касается регионов, где, собственно, платные стоянки только планируют внедрить.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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