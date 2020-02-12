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12 фев 2020

Какие-то американцы собираются покорить Женеву

Какие-то американцы собираются покорить Женеву
Автор фото: фирма-производитель

Да, именно так, ибо фирма Czinger Vehicles известна чуть менее чем никому. Правда, амбиций ей не занимать. Удивлять так удивлять

«Революционные технологии», «культовый дизайн», «доминирующая производительность». Лаконичный и не слишком щедрый на детали пресс-релиз от начинающего автопроизводителя из Лос-Анджелеса практически полностью состоит из прекрасных эпитетов. Суть же сводится к тому, что на главной европейской автовыставке этой весны американцы представят новый гиперкар.

Соль в том, что никто не знает, что это будет за автомобиль.  Никакие технические характеристики на данный момент не раскрываются: их нет ни на официальном сайте неизвестной фирмы, ни в соцсетях.  На данный момент мы имеем только силуэт спотркара, да пару предложений о том, что "машина полностью спроектирована и построена в Калифорнии с использованием неких передовых технологий, которые призваны совершить смену парадигмы в производстве спортивных моделей".

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