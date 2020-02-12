Какие-то американцы собираются покорить Женеву

Да, именно так, ибо фирма Czinger Vehicles известна чуть менее чем никому. Правда, амбиций ей не занимать. Удивлять так удивлять

«Революционные технологии», «культовый дизайн», «доминирующая производительность». Лаконичный и не слишком щедрый на детали пресс-релиз от начинающего автопроизводителя из Лос-Анджелеса практически полностью состоит из прекрасных эпитетов. Суть же сводится к тому, что на главной европейской автовыставке этой весны американцы представят новый гиперкар.

Соль в том, что никто не знает, что это будет за автомобиль. Никакие технические характеристики на данный момент не раскрываются: их нет ни на официальном сайте неизвестной фирмы, ни в соцсетях. На данный момент мы имеем только силуэт спотркара, да пару предложений о том, что "машина полностью спроектирована и построена в Калифорнии с использованием неких передовых технологий, которые призваны совершить смену парадигмы в производстве спортивных моделей".