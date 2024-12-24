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24 дек 2024

Каким будет корейский KGM Torres для России?

Каким будет корейский KGM Torres для России?
Автор фото: фирма-производитель

Корейский марка KGM, ранее известная как SsangYong, готовится выйти на российский рынок в начале 2025 года. Стало известно, что второй моделью бренда после Korando станет среднеразмерный кроссовер

KGM Torres будет предложен с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. Привод может быть передний или полный в зависимости от комплектации. Точные габариты Torres: 4705/1890/1720 мм., при колесной базе - 2680 мм.

Кроссовер получил русифицированную мультимедийную систему и цифровую “приборку”. Диагональ каждого экрана - 12,3 дюйма. Кроме этого для кроссовера заявлены подогрев руля и всех сидений, беспроводная зарядка и восемь подушек безопасности.

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