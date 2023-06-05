Каким будет новый Hyundai Palisade?

Появились первые сведения о том, как изменится большой кроссовер Hyundai Palisade после смены поколений.

Надо сказать, что «Палисад» является самым крупным автомобилем в модельной линейке, но с обновлением он станет еще больше. Вопрос лишь в том, куда уйдет прибавка – в колесную базу или в общие габариты. Сегодня эти показатели следующие – 2900 миллиметров и 4980 миллиметров.

Также серьезной модернизации подвергнется и моторная гамма. Нынешний 3,8-литровый атмосферный двигатель уступит своё место турбомотору меньшего объёма. Будет и гибрид на основе атмосферного двигателя 2.5 литра.