Каким будет преемник моторов V8 Hemi

Двигатели V8 Hemi – классика американской автомобильной промышленности – их устанавливали на культовые машины вроде Dodge Challenger или Plymouth Superbird, начиная с шестидесятых годов. До наших дней эти моторы смогли дожить, однако, строгие экологические нормы сводят благополучие семейства Hemi на нет – этот год станет заключительным в их жизненном цикле

Официальной информации о преемнике V8 нет, как и о дате его презентации. Впрочем, есть вероятность, что его покажут на ближайшем автосалоне в Нью-Йорке, так как на вопрос Autoblog о перспективном моторе один из топ-менеджеров FCA, Джим Моррисон, ответил другим вопросом: «Вы едете в Нью-Йорк?».

Если говорить о новом двигателе в целом, то по слухам на замену V8 придет V6 с двойным турбонаддувом. Предполагаемая мощность -350 лошадиных сил, минимум. В старших модификациях этот показатель может составить 500 лошадиных сил.