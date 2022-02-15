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15 фев 2022

Каким будет преемник моторов V8 Hemi

Каким будет преемник моторов V8 Hemi

Двигатели V8 Hemi – классика американской автомобильной промышленности – их устанавливали на культовые машины вроде Dodge Challenger или Plymouth Superbird, начиная с шестидесятых годов. До наших дней эти моторы смогли дожить, однако, строгие экологические нормы сводят благополучие семейства Hemi на нет – этот год станет заключительным в их жизненном цикле

Официальной информации о преемнике V8 нет, как и о дате его презентации. Впрочем, есть вероятность, что его покажут на ближайшем автосалоне в Нью-Йорке, так как на   вопрос Autoblog о перспективном моторе один из топ-менеджеров FCA, Джим Моррисон, ответил другим вопросом: «Вы едете в Нью-Йорк?».

Если говорить о новом двигателе в целом, то по слухам на замену V8 придет V6 с двойным турбонаддувом. Предполагаемая мощность -350 лошадиных сил, минимум. В старших модификациях этот показатель может составить 500 лошадиных сил.

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