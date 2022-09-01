Автомобильный портал Motorpage
1 сен 2022

Какой автомобиль стал самым распространенным в России?

Какой автомобиль стал самым распространенным в России?

Задача, к слову, нетривиальная. Hyundai Solaris, Kia Rio? Может быть, мы будем говорить сейчас о Lada Granta?

Удивительно, но самой распространенной машиной на российских дорогах стал ВАЗ 2017, производство которого  закончилось 10 лет назад. Как сообщает «Автостат инфо», на конец июня в стране было зарегистрировано почти полтора миллиона «Жигулей».  Занятно, но на втором месте идет еще одна «Lada из прошлого» - ВАЗ 2108. Тройку лидеров  замыкает ВАЗ 2106.

К слову, ранее упомянутый, Kia Rio стал самой популярной иномаркой в России – один миллион зарегистрированных автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
ИА «Автостат-Инфо»

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России заработали новые учебные программы в автошколах

01 сентября 2022
Dodge Charger Super Bee

Dodge готовится к выпуску уникального Charger Super Bee

01 сентября 2022

Сервис «Яндекс.Такси» попытались взломать

01 сентября 2022
Subaru XV concept 2016 вид спереди

Subaru анонсировала свою таинственную новинку

01 сентября 2022

Владельцев электросамокатов проверят на знание теории

01 сентября 2022

Процедура техосмотра теперь стала проще

01 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор» Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 3 6 5