Какой автомобиль стал самым распространенным в России?

Задача, к слову, нетривиальная. Hyundai Solaris, Kia Rio? Может быть, мы будем говорить сейчас о Lada Granta?

Удивительно, но самой распространенной машиной на российских дорогах стал ВАЗ 2017, производство которого закончилось 10 лет назад. Как сообщает «Автостат инфо», на конец июня в стране было зарегистрировано почти полтора миллиона «Жигулей». Занятно, но на втором месте идет еще одна «Lada из прошлого» - ВАЗ 2108. Тройку лидеров замыкает ВАЗ 2106.

К слову, ранее упомянутый, Kia Rio стал самой популярной иномаркой в России – один миллион зарегистрированных автомобилей.