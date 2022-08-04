Какой автомобильный концерн заработал больше всего денег

Fortune опубликовали свой традиционный ежегодный рейтинг самых доходных предприятий мира, куда вошло пятьсот компаний. Примечательно, что 23 из них являются автопроизводителями

На сегодняшний день самой прибыльной автомобильной компанией является Volkswagen Group - концерн идет на восьмом месте с капитализацией в 295 миллиардов долларов. На пять строчек ниже – на тринадцатой позиции расположилась Toyota Motor с выручкой в 279.3 миллиарда долларов. Третье место в списке автомобильных лидеров занимает Stellantis, который в общем рейтинге занял двадцать девятую строчку.

Интересно, что в этом году в Fortune Global 500 вошло сразу семь китайских автомобильных компаний: Zhejiang Geely Holding Group, Dongfe…