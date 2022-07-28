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28 июл 2022

КамАЗ, НАМИ и Автотор воспользуются помощью студентов при создании электрокаров

КамАЗ, НАМИ и Автотор воспользуются помощью студентов при создании электрокаров
Московский политехнический университет поможет российским автопроизводителям наработками в области электрокаров. 
Предмет сотрудничества не раскрывается, но, например, у того же Политеха существует целых два самостоятельных конструкторских бюро, которые работают в сфере электрического транспорта. В данный момент одно из них работает над созданием специального шаттла для парковых зон. Также ведется работа и по проектированию электрических гоночных автомобилей.
 
В рамках сотрудничества политех создает новую организацию — «Передовую инженерную школу электромобилестроения», сказал ректор Политеха Владимир Миклушевский в интервью «Ведомостям». Университет возьмет на себя ряд работ, которые частично профинансируют партнеры — КамАЗ, «Автотор» и ФГУП НАМИ.

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