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12 фев 2025

«КАМАЗ» приобрел долю в Aurus

«КАМАЗ» приобрел долю в Aurus

Российская компания «КАМАЗ» вошла в число совладельцев люксового бренда Aurus, что может повлиять на дальнейшее развитие бренда и его производственные мощности

«КАМАЗ» стал владельцем 0,5% компании Aurus, ранее принадлежащих группе «Соллерс». В 2024 году эта доля была продана компании «Хит Моторз Рус». При этом «Соллерс» сохранил статус индустриального партнера и продолжает заниматься сваркой и окраской кузовов автомобилей Aurus.

На данный момент основными акционерами Aurus остаются государственный ФГУП «НАМИ» с долей 63,5% и арабский инвестиционный фонд Tawazun (36%). Бренд Aurus, основанный более 10 лет назад, был нацелен на создание представительских автомобилей для первых лиц государства. В 2021 году в Елабуге стартовало серийное производство седана Aurus Senat, а спустя год — внедорожника Aurus Komendant.

Сейчас рассматривается возможность организации производства Aurus на мощностях бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге, которым владеет НАМИ через ООО «Шушары-Авто». Год назад экс-глава Минпромторга Денис Мантуров подтверждал, что на площадке планируется сборка нескольких моделей Aurus в партнерстве с зарубежными индустриальными игроками.
 

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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