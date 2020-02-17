КАМАЗ и Sollers объединяются

Компании КАМАЗ и Sollers создадут автомобилестроительный альянс. Принципиальное решение о создании союза уже принято. Сейчас идут переговоры о схеме партнерства — окончательное решение по вопросу примут до конца 2020 года

Стороны уже начали формирование плана-графика совместных проектов. На первом этапе предполагаются общие инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий (включая цифровые методы продаж и маркетинга), сообщают Ведомости.

Также издание сообщает, со ссылкой на источник, что интерес компании КАМАЗ к альянсу с "Соллерсом" связан, в частности, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков. В свою очередь, интерес "Соллерса" заключается в возможности расширить рыночные ниши, так как сейчас компании выпускают машины в разных нишах, которые не конкурируют между собой.