КАМАЗ может создать производство в Аргентине

Власти данного южноамериканского государства также заинтересованы в данном проекте, не смотря на возможные санкции со стороны европейских стран

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы представлять КАМАЗ и построить завод», — заявил член аргентино-российского делового клуба Поли Коусиньо, участвующий в переговорах с КАМАЗом, в своем интервью ТАСС. Сообщается, что завод в Аргентине может стать полноценным кластером, откуда машины будут поставлять в другие страны - Бразилию, Уругвай и Парагвай.

Надо сказать, что на текущий момент КАМАЗ не имеет серьезных позиций в Латинской Америке - поставки машин, если и осуществляются, то по разовым контрактам. Сами планы по выходу на рынок Аргентины были озвучены еще в декабре прошлого года, а в январе текущего года уже был переведен первый раунд переговоров.