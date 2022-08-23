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23 авг 2022

КамАЗ получит субсидии от государства, несмотря на проблемы

КамАЗ получит субсидии от государства, несмотря на проблемы

Минпромторг РФ выделит КАМАЗу субсидию в размере 677 миллионов рублей, хотя завод не выдержал условия ее получения

Поясним, в этом году завод должен был наладить производство новых самосвалов с кабиной, которая является лицензионной копией детали от Mercedes Arocs. Предполагалось, что до конца текущего года предприятие соберет 300 машин. Однако, теперь же представители КамАЗа сообщают, что в сроки уложиться не получается.

Впрочем, невыполнение плана не помешает заводу получить финансирование от государства. Дело в том, что власти посчитали, что срыв производства произошел по причине санкций, которые усложнили процесс закупки иностранных компонентов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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