КамАЗ получит субсидии от государства, несмотря на проблемы

Минпромторг РФ выделит КАМАЗу субсидию в размере 677 миллионов рублей, хотя завод не выдержал условия ее получения

Поясним, в этом году завод должен был наладить производство новых самосвалов с кабиной, которая является лицензионной копией детали от Mercedes Arocs. Предполагалось, что до конца текущего года предприятие соберет 300 машин. Однако, теперь же представители КамАЗа сообщают, что в сроки уложиться не получается.

Впрочем, невыполнение плана не помешает заводу получить финансирование от государства. Дело в том, что власти посчитали, что срыв производства произошел по причине санкций, которые усложнили процесс закупки иностранных компонентов.